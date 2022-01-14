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Появилась возможность купить квартиру на Средиземном море с огромной скидкой

В средиземноморском Ливане цены на недвижимость рухнули на 70 процентов на фоне кризиса

Фото: Shutterstock

В расположенном на восточном побережье Средиземного моря Ливане на фоне финансового кризиса рухнули цены на квартиры. Представители рынка недвижимости страны считают, что сейчас появилась возможность выгодно инвестировать в жилье, пишет РИА Новости.

По данным риелтора Хишама Шахлюба, в некоторых регионах Ливана можно купить квартиру с огромной скидкой — до 70 процентов ниже реальной стоимости. Однако тенденция не актуальна для столицы страны. В Бейруте жилье остается относительно дорогим, стоимость его снизилась всего на 10-15 процентов. Эксперт считает выгодным приобретение недвижимости в кризисный для страны период, так как через три-четыре года, когда рынок восстановится, владелец сможет удвоить свой капитал. Пока этого не произошло, Шахлюб посоветовал сдавать жилье за наличные в долларах.

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Риелтор отметил, что чаще всего недвижимость в Ливане покупают граждане, живущие и работающие за рубежом. В большинстве случаев, сумма сделки не превышает 200 тысяч долларов (15,3 миллиона рублей) — за эти деньги можно купить жилье в пригородах Бейрута, таких как Кисервен, Матен и Карантина. Однако эксперт в области экономики Махмуд Джбеи предупредил о вероятности еще большего обвала цен на квартиры на фоне отсутствия перспектив выхода из финансового кризиса.

«Пока нет видимых решений кризиса в стране, эта тенденция будет сохраняться. Поэтому те, у кого есть наличные доллары, имеет отличную возможность инвестировать в недвижимость. Цены после кризиса не вернутся на прежний уровень. Если квартира за 100 тысяч сейчас стоит 30 тысяч, то ее цена может вырасти до 60 тысяч примерно», — заявил Джбеи.

В 2021 году немецкое рейтинговое агентство Scope Ratings назвало Ливан одной из самых уязвимых экономик мира, а Всемирный банк назвал ливанский кризис одним из самых суровых кризисных эпизодов в мире с середины XIX века. Национальная валюта (фунт) потеряла более 90 процентов стоимости на теневом валютном рынке, а еда в стране подорожала на 281 процент с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го.

Нина Ташевская
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