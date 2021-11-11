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Названы самые уязвимые экономики мира

Scope Ratings назвало экономики Ливана и Замбии самыми уязвимыми в мире
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Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Немецкое рейтинговое агентство Scope Ratings обновило рейтинг стран мира по уязвимости и устойчивости к внешнеэкономическим рискам. Самыми слабыми в публикации названы экономиками Ливана, Замбии и Анголы.

Чтобы побороть коронакризис, центробанки выделили своим нацэкономикам огромные средства, что спровоцировало рост инфляции по всему миру. Когда в 2021 году появились признаки успешного восстановления после локдауна, ЦБ развитых стран стали ужесточать денежно-кредитную политику. Эти факторы увеличили влияние внешних рисков для многих стран, заявляют аналитики агентства. Scope оценил 95 стран по уязвимости к потенциальному кризису платежного баланса (когда центробанку не хватает международных резервов для поддержки национальной валюты) и по тому, насколько хорошо государства смогут перенести эти трудности.

Ливан имеет наихудшие показатели, так как еще в марте 2020 года объявил дефолт по своим внешним долговым обязательствам. Всемирный банк назвал ливанский кризис одним из самых суровых кризисных эпизодов в мире с середины XIX века. Национальная валюта (фунт) потеряла более 90 процентов стоимости на теневом валютном рынке (более репрезентативном, чем официальный), а еда в стране подорожала на 281 процент с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го.

В топ-10 самых уязвимых экономик также вошли Замбия, Ангола, Грузия, Сальвадор, Белоруссия, Шри-Ланка, Аргентина, Армения и Турция. По мнению экспертов Scope, основные проблемы Грузии, Белоруссии, Армении и Турции — существенный объем отрицательной чистой международной инвестиционной позиции (долг страны выше, чем ее иностранные активы, то есть задолженность других государств перед ней) и большая доля госдолга, номинированного в иностранной валюте. Положение Белоруссии, например, ухудшили экономические санкции Запада, еще больше изолировав страну от мировой экономики. Главной трудностью Армении является высокая доля госдолга, номинированного в зарубежных валютах — почти 75 процентов. Из-за этого страны-заемщики попадают в зависимость от колебаний национальной валюты страны — драма.

Украина существенно улучшила свои позиции по сравнению с рейтингом 2018 года, когда считалась одной из трех самых уязвимых экономик. Страна перешла с 95 места на 80-е. Хотя Украина сильно зависит от иностранного финансирования, ее официальные резервы выросли почти до 30 миллиардов долларов к октябрю 2021 года, а волатильность гривны и общие валютные риски снизились.

Россия находится в середине списка — на 41-м месте, хотя еще в 2020 году была на 21-ю строчку выше. В Scope считают, что наступление кризиса в стране очень вероятно, но вместе с тем Россия имеет шансы справиться с ним сравнительно легко. «Переориентация российской экономики в направлении автаркии [самообеспечения] в последние годы укрепила ее устойчивость к кризисам внешнего сектора», — заявили эксперты агентства. Они также высоко оценили макроэкономическую политику государства, включая бюджетное правило и гибкий валютный курс. На российской экономике положительно сказывается и активное поступление валютной ликвидности в экономику — в частности, благодаря нефтегазовым сверхдоходам.

Тем не менее санкции США и Европы мешают притоку инвестиций в экономику страны — деловой и инвестиционный климат остается неблагоприятным. Кроме того, уязвимость России усугубил большой чистый отток капитала, сказали РБК авторы доклада Левон Камерян и Деннис Шен. К октябрю показатель вырос с 33,9 миллиарда долларов до 58,9 миллиарда за девять месяцев. В свете недавних заявлений президента России Владимира Путина в долгосрочной перспективе российской экономике также угрожают большие траты, связанные с сокращением вредных выбросов и энергетическим переходом.

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