Женщина уличила донора спермы во лжи после секса с ним и отказалась от ребенка

Замужняя жительница Токио, Япония, отказалась от ребенка после того, как узнала, что донор спермы солгал ей о своей национальности и образовании. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя женщина и ее муж, у которых уже был ребенок, решили обзавестись еще одним. Поскольку у мужчины было наследственное заболевание, которое могло передаться детям, пара нашла в соцсетях донора спермы в возрасте около 20 лет.

Клиентке пришлось десять раз заняться сексом с этим мужчиной, прежде чем она забеременела. Несколько месяцев спустя, когда для аборта было уже слишком поздно, пара уличила донора во лжи. Оказалось, что он китаец, а не японец, и не оканчивал университет Киото. Кроме того, мужчина оказался женат, хотя утверждал обратное.

Она решила отказаться от ребенка и отдала его в приют для последующего усыновления. Кроме того, женщина подала в суд на донора и потребовала 314,8 миллиона иен (205,1 миллиона рублей) в качестве компенсации за мошенничество и моральные страдания.

Адвокат женщины заявил, что у нее появились проблемы со сном, и что ее физически и эмоционально травмировало произошедшее, особенно, из-за негативной реакции, которую породило ее решение бросить ребенка.

Но представитель структуры по охране детства Мидзухо Самаки заявил, что женщина мелочна и обращается с ребенком как с объектом. «Думаю, лучше оставить ребенка с кем-то, кто станет хорошим приемным родителем», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Нью-Джерси, прошедшая процедуру экстракорпорального оплодотворения, спустя много лет узнала, что донором спермы был ее врач, и обвинила его в «медицинском изнасиловании». Пострадавшая утверждает, что это причинило ей эмоциональную боль и стало причиной изнурительных тревог.