Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина уличила донора спермы во лжи после секса с ним и отказалась от ребенка

Донор спермы солгал замужней клиентке ради секса

Фото: Pixabay

Замужняя жительница Токио, Япония, отказалась от ребенка после того, как узнала, что донор спермы солгал ей о своей национальности и образовании. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя женщина и ее муж, у которых уже был ребенок, решили обзавестись еще одним. Поскольку у мужчины было наследственное заболевание, которое могло передаться детям, пара нашла в соцсетях донора спермы в возрасте около 20 лет.

Материалы по теме:
«Теперь хочу отдать печень» Зачем британка пожертвовала посторонним почку, 16 яйцеклеток и 45 литров крови
«Теперь хочу отдать печень»Зачем британка пожертвовала посторонним почку, 16 яйцеклеток и 45 литров крови
26 января
Больше чем сестра Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Больше чем сестраСмертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
7 июля

Клиентке пришлось десять раз заняться сексом с этим мужчиной, прежде чем она забеременела. Несколько месяцев спустя, когда для аборта было уже слишком поздно, пара уличила донора во лжи. Оказалось, что он китаец, а не японец, и не оканчивал университет Киото. Кроме того, мужчина оказался женат, хотя утверждал обратное.

Она решила отказаться от ребенка и отдала его в приют для последующего усыновления. Кроме того, женщина подала в суд на донора и потребовала 314,8 миллиона иен (205,1 миллиона рублей) в качестве компенсации за мошенничество и моральные страдания.

Адвокат женщины заявил, что у нее появились проблемы со сном, и что ее физически и эмоционально травмировало произошедшее, особенно, из-за негативной реакции, которую породило ее решение бросить ребенка.

Но представитель структуры по охране детства Мидзухо Самаки заявил, что женщина мелочна и обращается с ребенком как с объектом. «Думаю, лучше оставить ребенка с кем-то, кто станет хорошим приемным родителем», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Нью-Джерси, прошедшая процедуру экстракорпорального оплодотворения, спустя много лет узнала, что донором спермы был ее врач, и обвинила его в «медицинском изнасиловании». Пострадавшая утверждает, что это причинило ей эмоциональную боль и стало причиной изнурительных тревог.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Германии назвали причину непризнания «Спутника V» в Евросоюзе
Россиянин нашел границу Москвы и Химок
Россиянам предсказали рост расходов из-за нового запрета
Стюардесса раскрыла хитрый способ бесплатно пересесть в первый класс самолета
Появились кадры с места крушения легкомоторного самолета на Алтае
Меланию Трамп подняли на смех за продажу своей шляпы за 19 миллионов рублей
Северная Корея запустила снаряд в направлении Японского моря
Названа предварительная причина крушения легкомоторного самолета на Алтае
Хакеры взломали сайт Минобрнауки Украины и разместили там «свинью»
Уничтожение вертолета Ми-24 показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter