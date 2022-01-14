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В Германии объяснили непризнание вакцины «Спутник V» в Европе

Немецкий депутат Быстрон: «Спутник V» не признают в ЕС из-за экономических факторов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» могла бы быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), если бы оценивалась только по медицинским показателям. Об этом заявил член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон в беседе с «Известиями».

Быстрон считает, что признание российского препарата тормозится из-за политических и экономических факторов. По его словам, что ЕМА защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции.

Политик добавил, что агенство не хочет обеспечивать приток иностранной валюты в Россию. «Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, "Спутник V" уже давно был бы одобрен в ЕС», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил о необходимости взаимного признания вакцин. Глава государства указал на то, что победа над пандемией COVID-19 невозможна без признания вакцин ведущими мировыми странами.

Марина Совина
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