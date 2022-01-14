В США отказались комментировать возможность саммита с Россией и Украиной

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать возможность проведения саммита США с Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах», — заявила Псаки во время брифинга с журналистами, когда ей задали вопрос касательно предложений Украины о проведении соответствующего мероприятия.

Во время той же пресс-конференции Псаки сообщила, что США располагают данными о провокациях на Украине, которые готовит Россия. По словам представителя Белого дома, «российские агенты влияния» начали фабриковать провокации в государственных СМИ и интернете, чтобы «оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине».

Ранее CNN опубликовал материал, якобы подтверждающий, что Россия подготовила группу военных, которая под чужим флагом будет проводить спецоперацию в Донбассе. По информации CNN, в Белом доме боятся, что эта операция может предшествовать масштабному вторжению на Украину, которое потенциально начнется с середины января до середины февраля.