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В Казахстане стали исчезать таблички с именем Назарбаева

В Казахстане стали исчезать таблички с именем экс-президента страны Нурсултана Назарбаева

Фото: Cholpan / Shutterstock

По всему Казахстану после массовых протестов стали исчезать таблички с именем первого президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство (КазТАГ).

Отмечается, что с мраморной таблички перед зданием Фонда Нурсултана Назарбаева в столице пропали надписи «Фонд Нурсултана Назарбаева» и «Nursultan Nazarbayev qory». Также исчезло указание авторства бывшего президента под цитатой, выложенной золотыми буквами на стене зала совещаний в Департаменте полиции Алма-Аты. Власти города до сих не восстановили таблички с именем Назарбаева на проспекте, названном в его честь.

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Кроме того, петиция о возвращении столице Казахстана Нур-Султану ее прежнего названия Астана набрала более 85 тысяч подписей. В ней также прописано требование казахстанцев дать улицам, названным в честь Назарбаева, нейтральные названия, подчеркивающие государственность, единство и независимость Казахстана, например, «проспект Республики».

В начале января Казахстан охватили акции протеста из-за роста цен на газомоторное топливо. Требования вскоре сменились политическими, в том числе об уходе Нурсултана Назарбаева из политики. Протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

В Талдыкоргане участникам протестов удалось снести памятник Назарбаеву, который был установлен в 2016 году.

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Алиса Реброва
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