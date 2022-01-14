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Установлена причина гибели найденых под крыльцом россиян тигрят

«Амурский тигр»: 2 тигрят в Хабаровском крае погибли из-за крайней степени истощения

Фото: страница @amurtigercenter в Instagram

В Хабаровском крае установили причину гибели тигрят, найденных 15 декабря под крыльцом жилого дома россиян в поселке Шумный. Сообщение опубликовано на странице центра «Амурский тигр» в Instagram.

Согласно результатам экспертизы, причиной гибели стало истощение, животным было около 3-4 месяцев.

«Малыши погибли в результате крайней степени истощения, запустившей необратимые последствия в организме. Травм и огнестрельных ранений нет», — уточняется в тексте.

В центре также добавили, что тигрята остались без матери и не смогли самостоятельно добывать пропитание. Они залезли под крыльцо, пытаясь согреться. При этом их мать могла погибнуть от рук браконьеров, версию проверяют правоохранительные органы. По другим версиям тигрица погибла по естественным причинам или ушла на длительную охоту, после чего голодные тигрята отправились на ее поиски.

В конце декабря в Еврейской автономной области (ЕАО) тигрица по кличке Светлая в третий раз стала матерью. У нее появились два детеныша, которые попали на фотоловушку. В ролике видно, как в темное время тигрица идет по заснеженной тропе среди леса, после чего в кадре появляется один детеныш, а за ним и второй.

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Марина Совина
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