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Цены на газ в Европе взлетели

Цены на природный газ в Европе взлетели до 1156 доллара за тысячу кубометров

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В пятницу, 14 января, стоимость природного газа на европейских биржах взлетела более чем на 10 процентов, вновь преодолев отметку в 1,1 тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

По состоянию на 11:10 по московскому времени стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах скорректировалась до 1061 доллара, на максимуме она доходила до 1156 долларов.

Котировки TTF1! от TradingView

Исторического максимума — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — цены на газ в Европе достигли 21 декабря 2021 года. Однако к январю стоимость топлива упала почти до тысячи долларов.

Накануне, 13 января, ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе опустели более чем наполовину, до 49,33 процента. Это на 16 процентных пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Между тем аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов отметил, что даже таких запасов Европе должно хватить для прохождения зимнего сезона.

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Платон Щукин
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