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Вдова телеведущего Михаила Зеленского рассказала о его последних минутах

Вдова телеведущего Михаила Зеленского Рубинчик: кончина супруга стала неожиданностью

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Мила Рубинчик, вдова российского телеведущего Михаила Зеленского, умершего во время отдыха в Доминикане, в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» прокомментировала семейную трагедию. По ее словам, супруг скончался внезапно, прямо у нее на глазах, и даже срочно прибывшие медики не смогли ему помочь.

Рубинчик отметила, что кончина мужа стала для нее полной неожиданностью. Женщина рассказала о последних минутах журналиста.

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«На территории отеля мы занимались своими делами. Это произошло на глазах. Ему стало плохо, и состояние ухудшалось в течение нескольких минут. Просто дошли с ним до пункта медицинской помощи, и там это случилось. Прямо на входе», — сказала вдова.

Рубинчик добавила, что скорая прибыла в считанные минуты, но спасти 46-летнего Михаила Зеленского не удалось, несмотря на все манипуляции. По словам женщины, врачи сделали все, что могли.

Она также высказалась о причинах смерти телеведущего. Вдова отметила, что он курил и на 200 процентов отдавался работе – любил ее больше, чем себя. Она не исключила, что именно напряженная работа в прямом эфире и подготовка к телевизионным выпускам могла спровоцировать смерть журналиста.

О смерти Зеленского стало известно во вторник, 11 января. Заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович рассказал, что 46-летний журналист умер на территории иностранного государства. По предварительным данным, у знаменитости случился инсульт. На курорте его в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, но врачи спасти его не смогли.

Зеленский вел программы «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура» и «Прямой эфир» на «Россия 1», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».

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Марина Совина
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