Закрытие дела о злоупотреблениях бывшего главы «ВСМПО-Ависма» признано законным

Свердловский областной суд признал законным решение о прекращении дела бывшего главы корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

На заседании судья сообщил, что Воеводин возместил корпорации 1,7 миллиарда рублей по мировому соглашению, компенсировав ущерб по делу.

Верхнесалдинский районный суд 17 ноября 2021 года закрыл дело против экс-главы «ВСМПО-Ависма», назначив судебный штраф в 30 тысяч рублей. На слушаниях он заявил о своем раскаянии, а представитель корпорации сообщил об отсутствии претензий к подсудимому. Решение о прекращении дела оспорила прокуратура.

Воеводину вменялось злоупотребление полномочиями в период, когда он руководил корпорацией. С 18 мая 2017-го по 31 января 2019 года он вопреки интересам предприятия реализовал четырем фирмам стружку титанового качества Feti по заниженной цене. Следствие оценило ущерб корпорации, нанесенный действиями Воеводина, в 53,7 миллиона рублей.

Он возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 2009-го по 2020 год. Должность Воеводин покинул досрочно.

«ВСМПО-Ависма» поставляет титан крупнейшим компаниям мировой авиакосмической промышленности. В их числе Boeing, Airbus, Embraer. «Ростеху» принадлежит 25 процентов плюс одна акция корпорации.