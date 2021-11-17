Дело о злоупотреблениях закрыли против бывшего главы «ВСМПО-Ависма»

Суд прекратил дело экс-главы «ВСМПО-Ависма» Воеводина, его оштрафовали на 30 тыс. рублей

Суд Верхней Салды Свердловской области принял решение о прекращении уголовного преследования бывшего главы корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат подсудимого.

По его словам, дело закрыто, Воеводину назначен штраф в 30 тысяч рублей. Он также должен возместить судебные издержки на сумму 300 тысяч рублей. Ходатайство о прекращении дела было подано следствием.

Воеводину вменялось злоупотребление полномочиями в период, когда он руководил корпорацией. С 18 мая 2017-го по 31 января 2019 года он вопреки интересам предприятия реализовал четырем фирмам стружку титанового качества Feti по заниженной цене. Следствие оценило ущерб корпорации, нанесенный действиями Воеводина, в 53,7 миллиона рублей.

Он возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 2009-го по 2020 год. Должность Воеводин покинул досрочно.

«ВСМПО-Ависма» поставляет титан крупнейшим компаниям мировой авиакосмической промышленности. В их числе Boeing, Airbus, Embraer. «Ростеху» принадлежит 25 процентов плюс одна акция корпорации.