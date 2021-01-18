Бывший гендиректор российского поставщика Boeing лишился доли в компании

Бывший гендиректор концерна «ВСМПО-Ависма» (российский поставщик титана для американского производителя самолетов Boeing) Михаил Воеводин отказался от прав на принадлежавшие ему 6,53 процента компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Материалы по теме Биток жив Главная криптовалюта планеты бьет все рекорды. Как долго биткоин будет дорожать? В собственном соку В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?

Эту долю получил основной акционер «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков. Сумма сделки составила два миллиарда рублей, утверждает источник издания. Исходя из капитализации «ВСМПО-Ависма» на Московской бирже, 6,53 процента стоит 16 миллиардов рублей. Воеводин владел акциями не напрямую, а через несколько структур.

В начале января концерн уволил главу Сергея Степанова. На его место был назначен Дмитрий Осипов, ранее возглавлявший «Уралкалий». Нынешняя смена руководства оказалась третьей для «ВСМПО-Ависма» за последний год.

Минторг США 15 января убрал концерн из черного списка компаний, которые, по мнению американских властей, сотрудничают с военными в своих странах. В ведомстве признали, что идея включить компанию в черный список была ошибочной. «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титановых изделий. Компания является основным поставщиком американской корпорации Boeing, партнеры не прервали сотрудничество даже после введения санкций в отношении России.