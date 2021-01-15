США убрали российского поставщика Boeing из черного списка

Минторг США убрал российский концерн «ВСМПО-Ависма» из черного списка компаний, которые, по мнению американских властей, сотрудничают с военными в своих странах. Концерн выступает поставщиком титана для американского производителя самолетов Boeing. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

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В нем говорится, что из списка исключили ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), поскольку оно дублирует другое наименование — «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO AVISMA). Кроме того, в ведомстве признали, что в целом идея включить компанию в черный список, о которой американский Минторг объявил в декабря 2020 года, была ошибочной. Комитет по проверке конечных пользователей после анализа данных привел к выводу, что «ВСМПО-Ависма» все же не относится к сотрудничающим с военными организациям.

Кроме того, Минторг объявил, что исключил из списка еще одну российскую компанию — ООО «Молот-Оружие». До реорганизации она назвалась ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот».

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титановых изделий с высокой степенью механической проработки. Компания является основным поставщиком американской корпорации Boeing, партнеры не прервали сотрудничество даже после введения в отношении России санкций.