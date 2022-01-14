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В Польше желание избавиться от российского газа назвали капризом

Myśl Polska: капризная борьба Польши с российским газом привела к потере транзита

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Громкие декларации Польши по поводу избавления от российского газа и игры со статистикой привели только к тому, что республика потеряла статус транзитной страны. Об этом в газете Myśl Polska пишет эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк.

Он напомнил, что с декабря поставки по газопроводу «Ямал — Европа» в Германию не идут, из-за чего стране приходится включать физический реверс. Сам факт такого реверса доказывает, что Польша долгое время выдавала желаемое за действительное.

Последние несколько лет часть газа, шедшего из России в Германию, фактически получала Польша — топливо пересекало границу лишь официально, а потом как бы возвращалось обратно. Шченьсняк назвал схему, которую использовало руководство республики, капризом ради громких заявлений о борьбе с зависимостью от Москвы.

В результате польской PGNiG все равно приходится покупать российский газ, но только тот, что приходит в Германию по «Северному потоку». А газопровод, идущий через Польшу, требует расходов за его обслуживание, но уже не приносит денег.

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В конце декабря уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что газопровод Baltic Pipe, позволяющий Польше получать газ с месторождений в Норвегии, запустят за три месяца до конца 2022 года.

Контракт Польши с «Газпромом» истекает в те же сроки, поэтому новый маршрут позволит республике полностью заместить российские поставки. Также Варшава делает ставку на сжиженный природный газ и надеется с его помощью стать экспортером топлива в соседние страны.

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Платон Щукин
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