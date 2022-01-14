Названа причина смерти телеведущего Зеленского

Посольство РФ в Доминиканской республике назвало точную причину смерти телеведущего ВГТРК Михаила Зеленского. Он скончался от сердечного приступа, передает ТАСС.

«Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», — сказала пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.

Ранее Иванова называла предварительной причиной смерти Михаила Зеленского остановку сердца. По информации диппредставительства, местные медики пытались спасти телеведущего, ему была оказана первая медицинская помощь.

Отмечалось, что точная дата репатриации тела не определена. Однако 14 января близкий друг и коллега умершего, режиссер Николай Сергеев сообщил «Пятому каналу», что тело Зеленского транспортируют в Россию в ближайший понедельник, 17 января. Точная дата похорон, место и время проведения церемонии прощания по-прежнему неизвестны.

Михаил Зеленский умер в Доминиканской Республике в возрасте 46 лет. По данным СМИ, журналист отдыхал там с женой.