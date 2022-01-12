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Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского

Посольство назвало предварительной причиной смерти Михаила Зеленского остановку сердца
Михаил Зеленский

Михаил Зеленский. Фото: Igor Primak / Global Look Press

Причиной смерти российского журналиста, телеведущего шоу «Прямой эфир» Михаила Зеленского, по предварительным данным, стала остановка сердца. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова, передает РИА Новости.

Иванова отметила, что окончательного медицинского заключения на данный момент еще нет. По информации диппредставительства, местные медики пытались спасти Зеленского, ему была оказана первая медицинская помощь, в том числе реанимационные мероприятия. Отмечается, что сейчас точная дата репатриации тела не определена. Необходимые для этого документы находятся в стадии оформления, сотрудники посольства постоянно контактируют с родственниками покойного и доминиканскими властями для ускорения этого процесса, добавил представитель дипмиссии.

Ранее сообщалось, что Михаил Зеленский умер в Доминиканской Республике в возрасте 46 лет. По данным Telegram-канала Baza, журналист отдыхал с женой в Доминиканской Республике. Внезапно ему стало плохо, в связи с чем его доставили в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался.

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Марина Совина
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