Умер российский телеведущий Михаил Зеленский

Популярный российский журналист, телеведущий шоу «Прямой эфир» Михаил Зеленский умер в Доминиканской Республике в возрасте 46 лет. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович в своем аккаунте в Facebook.

Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский Александр Ефимович Заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура»

Позже, руководитель отдела дипломатического представительства в Пунта-Кане Вячеслав Панков подтвердил данные о смерти Зеленского, добавив, что пока не готов поделиться подробностями происшествия. Он отметил, что поддерживает контакт с его семьей.

По данным Telegram-канала Baza, журналист отдыхал в Доминиканской Республике вместе со своей женой. Внезапно ему стало плохо, в связи с чем его доставили в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался. Предварительной причиной произошедшего они назвали внезапно возникший у ведущего инсульт.

Его 39-летняя вдова, психолог Мила Рубинчик, которая ведет в YouTube свой канал «Прокрастинатор», после смерти мужа перестала выходить на связь, а также удалила все свои публикации в Instagram.

Поклонники о смерти кумира

В комментариях под публикацией поста о смерти популярного телеведущего многие неравнодушные пользователи сети выразили свои соболезнования его родным и близким. Многие из них признались, что им сложно смириться с тем, что их кумир умер так рано и назвали произошедшее страшной трагедией.

«Невозможно поверить», — написала Екатерина Победоносцева.

«Какая трагедия. Страшно когда уходят молодые люди. Вечная светлая память!», — отметил Евгений Розенгауз.

«Невозможно смириться с таким количеством безвременно уходящих. Это против природы и понимания мироздания. Светлая память», — подчеркнула Лариса Дмитриева.

«В это просто невозможно поверить и принять», — пишет Валерия Ермилова.

«Трудно выразить словами скорбь — она слишком велика», — поделился переживаниями Роман Агаян.

Биография Михаила Зеленского

Михаил Зеленский родился в Москве 7 сентября 1975 года. В 1992 году Он поступил сразу в два учебных заведения — в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры на факультет «спортивный менеджмент». Во время учебы он работал диджеем «Радио А». С февраля 2001 более 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». С 2011 по 2013 года вел ток шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура», а в 2017 году начал вести программу «Новости культуры». Помимо этого телеведущий преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Зеленский является серебряным призером второго сезона проекта «Танцы на льду» на телеканале «Россия-1». Также он был одним из факелоносцев эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 года.

Михаил Зеленский был трижды женат. Первой его супругой стала его бывшая одноклассница Ольга Дробина, с которой они поженились в 2003 году и развелись в 2007. В 2008 он женился на фигуристке Елене Грушиной, в браке с которой у них родились две дочери — Софья и Полина. Однако, в 2014 году пара развелась. С 2018 года он состоял в браке с психологом Милой Рубинчик.