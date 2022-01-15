Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский повар три дня прожил в аэропорту

В Чукотском автономном округе проводят проверку из-за живущего в аэропорту россиянина

Фото: Александр Крылов / РИА Новости

Прокуратура проводит проверку по публикации в СМИ о том, что хабаровчанин, который работал вахтовым методом на Чукотке, из-за действий работодателя уже три дня прожил в аэропорту Магадана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Чукотского автономного округа.

Ранее прокуратура округа приняла обращение этого мужчины о том, что компания, которая наняла россиянина для работы вахтовым методом на месторождении в Чаунском районе на Чукотке, не оплатила ему проезд от места работы до точки сбора.

«Указанное обращение было перенаправлено в Государственную инспекцию труда в Москва по месту регистрации фирмы», — заявили в ведомстве. Сейчас, по словам россиянина, работодатель вышел с ним на связь и готов сегодня отправить его в Хабаровск.

По факту нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства информация направлена в управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу.

Местные СМИ сообщали, что хабаровчанин три дня живет в магаданском аэропорту Сокол и не может вернуться домой. Мужчину наняли су-шефом на вахте месторождения на Чукотке. В результате конфликта с работодателем он оставил пост раньше срока. По словам россиянина, на предприятии он в том числе обнаружил нарушения СанПиН.

В сентябре гражданин Италии неделю прожил в терминале международного аэропорта Пулково из-за COVID-19. Все учебные заведения должны были предоставить на границу списки своих иностранных студентов, возвращающихся в Россию после удаленной учебы. Руководство образовательного учреждения не передало данные на итальянца службе пограничного контроля, в связи с чем молодой человек застрял в аэропорту.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о «соревнованиях санкций» между сенаторами США
Российский повар три дня прожил в аэропорту
Россиянам назвали условия для досрочного выхода на пенсию
Ученые предупредили о серьезных последствиях ночного шума для здоровья
Российские врачи оценили вероятность пациента с омикроном заразить 100 человек
Семилетняя россиянка заработала за год два миллиарда рублей
Профессор рассказал о внеплановом запуске ракет КНДР в ответ на санкции США
В Подмосковье наказанный воспитательницей мальчик сбежал из детского сада
Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон для расследования гибели оператора
Назван проявляющийся при наклоне явный симптом рака
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter