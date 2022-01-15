Российский повар три дня прожил в аэропорту

Прокуратура проводит проверку по публикации в СМИ о том, что хабаровчанин, который работал вахтовым методом на Чукотке, из-за действий работодателя уже три дня прожил в аэропорту Магадана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Чукотского автономного округа.

Ранее прокуратура округа приняла обращение этого мужчины о том, что компания, которая наняла россиянина для работы вахтовым методом на месторождении в Чаунском районе на Чукотке, не оплатила ему проезд от места работы до точки сбора.

«Указанное обращение было перенаправлено в Государственную инспекцию труда в Москва по месту регистрации фирмы», — заявили в ведомстве. Сейчас, по словам россиянина, работодатель вышел с ним на связь и готов сегодня отправить его в Хабаровск.

По факту нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства информация направлена в управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу.

Местные СМИ сообщали, что хабаровчанин три дня живет в магаданском аэропорту Сокол и не может вернуться домой. Мужчину наняли су-шефом на вахте месторождения на Чукотке. В результате конфликта с работодателем он оставил пост раньше срока. По словам россиянина, на предприятии он в том числе обнаружил нарушения СанПиН.

В сентябре гражданин Италии неделю прожил в терминале международного аэропорта Пулково из-за COVID-19. Все учебные заведения должны были предоставить на границу списки своих иностранных студентов, возвращающихся в Россию после удаленной учебы. Руководство образовательного учреждения не передало данные на итальянца службе пограничного контроля, в связи с чем молодой человек застрял в аэропорту.