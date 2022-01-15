Девушка Ди Каприо рассказала о худшем свидании с актером

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, 23-летняя актриса Камила Морроне, рассказала о худшем свидании с ним в ее жизни. Информация об этом появилась в Twitter Le Cinéphiles.

Морроне поделилась, что однажды актер пригласил ее в кино и снял для этого весь кинотеатр. Пара смотрела все фильмы из саги «Звездные войны», а сам Ди Каприо при этом бегал по залу со световым мечом и делал вид, что борется со злодеями. Еще в сообщении говорится, что пара рассталась, однако подтверждений этому нет.

Леонардо и Камила познакомились на Каннском кинофестивале в 2017 году. Камиле Морроне тогда было всего 19 лет, слухи о том, что они встречаются, стали появляться с 2018-м. Летом 2020 года стали известны подробности их отношений. Сообщалось, что актер старается быть независимым и посвящать много времени друзьям, однако из-за карантина он практически все время был с Камилой, но ему нравится проводить время с девушкой.

В июне пара устроила вечеринку в честь дня рождения Морроне на 43-метровой суперъяхте возле Малибу. Ранее Морроне, которой на тот момент было 22 года, рассказала о своем восприятии 23-летней разницы в возрасте со своим возлюбленным. Она заявила, что не переживает из-за того, что актер старше ее более чем в два раза.