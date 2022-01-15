Доктор экономических наук ответил на обвинения в адрес «Газпрома»

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский ответил на обвинения главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля в адрес «Газпрома». По его мнению, слова о том, что «Газпром» является источником энергетического кризиса, равно как и недавние попытки придать этим обвинениям политическую окраску, исходят из ошибочного понимания роли компании на европейском газовом рынке. Об этом эксперт написал в Facebook.

Фактически, пишет специалист, «Газпром» обвиняют в том, что он не выполнил функцию гарантирующего поставщика или «поставщика последней надежды» и своими дополнительными поставками не ликвидировал дисбаланс, возникший на европейском рынке не по его вине. Более того, Европа не обращалась к компании с предложением взять на себя роль гарантирующего поставщика, а концепция энергобезопасности ЕС за последние годы выдвинула в качестве главной задачи снижение энергозависимости от России.

«То есть с одной стороны, "Газпром" получает сигналы, что в Европе не нужен российский газ, а с другой стороны, компанию обвиняют в неспособности обеспечить поставку больших дополнительных объемов газа по первому требованию», — пояснил Кричевский. К таким поставкам нужно готовиться заранее, и гарантиями целесообразности такой подготовки должны стать долгосрочные контракты, отметил профессор.

При этом приоритетом «Газпрома» является обеспечение потребностей внутреннего российского рынка, это обусловлено законодательством РФ. Поэтому компания сейчас сосредоточена на этой задаче, а также на реализации долгосрочных контрактов.

«Все проблемы в Западной Европе создают себе сами и не нужно обвинять в этом "Газпром". А "Газпром" и раньше, и сейчас, готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. И цена этих поставок существенно ниже, чем на споте», — напомнил специалист.

По словам доктора экономических наук, «Газпром» располагает возможностями удовлетворять запросы европейских покупателей в период пикового спроса. «Проблему с нехваткой газа в Европе можно решить за неделю, если использовать рациональный управленческий подход, но к сожалению, сейчас доминирует политический подход, и пока это так, ситуация не разрешится», — подытожил Кричевский.

Ранее Фатих Бироль обвинил «Газпром» в искусственном создании «напряжения на европейском энергорынке». При этом в своем заявлении он признал, что «Газпром» выполняет свои контрактные обязательства по долгосрочным контрактам.