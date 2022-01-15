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Назван проявляющийся при наклоне явный симптом рака

Медики рассказали, что головная боль при наклонах может являться симптомом рака

Фото: Pexels

Специалисты одной из крупнейших британских благотворительных организаций Macmillan Cancer Support назвали явный симптом рака, который человек может обнаружить просто наклонившись, сообщает «Медик Форум».

Медики рассказали, что признаки наличия опухоли, как правило, различаются в зависимости от пораженной части тела. Чаще всего они проявляются в виде возникающих головных болей, ухудшения самочувствия и рвоты. Отмечается, что боль в голове может усиливаться по утрам, во время наклонов, а также когда человек чихает. В случае возникновения подобных симптомов рекомендуется посетить врача и пройти обследование.

Ранее в британской организации Cancer Research UK предупредили, что признаки того, что у человека имеется рак легких, могут проявляться и в других частях тела. Они отметили, что у этой тяжелой болезни, как правило, отсутствуют признаки, по которым можно определить ее наличие. Однако, по ходу его прогрессирования симптомы становятся более заметными. Самыми распространенными из них являются кашель, который проявляется в течение трех и более недель, а также инфекции грудной клетки, возникающие повторно после того, как человек выздоровел.

Марина Совина
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