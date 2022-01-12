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Названы заметные в разных частях тела симптомы рака легких

Cancer Research UK: рак легких может определить по отеку шеи или внешнему виду пальцев

Фото: Pixabay

Медики британской организации Cancer Research UK предупредили, что признаки того, что у человека имеется рак легких, могут проявляться и в других частях тела. Об этом сообщает «Медик Форум».

Они отметили, что у этой тяжелой болезни, как правило, отсутствуют признаки, по которым можно определить ее наличие. Однако, по ходу его прогрессирования симптомы становятся более заметными. Самыми распространенными из них являются кашель, который проявляется в течение трех и более недель, а также инфекции грудной клетки, возникающие повторно после того, как человек выздоровел. Также среди возможных проявлений были названы одышка, а также боль при кашле или дыхании.

Что касается проявлений рака легких в разных частях тела, то у больного могут возникнуть отек шеи или лица, боль или затрудненное глотание, боли в плече или груди, а также изменение внешнего вида пальцев, которые начинают напоминать барабанные палочки из-за увеличения кончиков.

Ранее онколог Арсен Расулов назвал три «золотых правила» профилактики рака, соблюдая которые не только снизится риск заболеть, но и улучшится состояние здоровья. По его словам, от рака ежегодно умирает огромное количество людей, а в первую очередь необходимо отказаться от вредных привычек.

Марина Совина
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