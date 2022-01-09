Названы три «золотых правила» профилактики рака

От рака ежегодно умирает огромное количество людей. Онколог Арсен Расулов назвал три «золотых правила» профилактики рака, соблюдая которые не только снизится риск заболеть, но и улучшится состояние здоровья. Об этом сообщает «Медик Форум».

Первостепенной задачей, по мнению медика, является необходимость отказаться от вредных привычек. Сигаретные смолы значительным образом увеличивают риск возникновения рака легкого, даже в случае пассивного курения. Что касается спиртного, то из-за него повышается вероятность появления рака печени, желудка, толстой кишки и пищевода. Наибольшую опасность представляют именно алкогольные коктейли.

Второе, на что стоит обратить внимание, — питание. До сих пор точно не ясно, как влияет качество пищи на организм, но доказано, что злоупотребление горячими, солеными, острыми и копчеными продуктами являются причинами увеличения риска развития рака желудка и кишечника.

Наконец, специалист советует избегать активного солнца, чтобы избежать возникновения рака кожи. Меланома является самой агрессивной формой среди злокачественных кожных новообразований. Наибольшую опасность солнце представляет для людей с бледной кожей и детей.

Ранее медики Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали признаки, по которым можно определить наличие у человека рака легких. Среди них был назван необычный симптом, проявление которого можно заметить на пальцах.