Президент России Владимир Путин поручил ввести налоговый вычет за инвестиции в среднее профобразование. Соответствующие указания по изменению законодательства он дал правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщается на сайте Кремля.

Налоговый вычет будет касаться вложений в развитие организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (СПО). Ответственными за реализацию назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин. Отмечается, что поручение должно быть исполнено до апреля.

С 1 января 2022 года в России также появился новый социальный налоговый вычет для граждан, которые занимаются спортом или потратят деньги на оздоровительные услуги. Предпринимателям и компаниям, которые оказывают оздоровительные услуги, необходимо будет в период до 16 октября 2022 года подать заявление для включения в соответствующий перечень.