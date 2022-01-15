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Родные погибшей в Казахстане россиянки назвали причиной ее смерти случайность

Родные погибшей в Казахстане Марии Ким назвали причиной ее смерти роковую случайность

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

Родственники россиянки Марии Ким, которая погибла во время беспорядков в Казахстане, посчитали, что причиной ее смерти оказалась роковая случайность. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Родные погибшей утверждают, что никаких ножевых ранений на теле обнаружено не было. «Скорая подобрала Марию в центре города с огнестрельным ранением с близкого расстояния. Стреляли практически в упор. Она умерла мгновенно», — говорила свекровь погибшей.

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Родственники считают, что девушка попала под обстрел радикалов. При этом дом, где она снимала квартиру, находится буквально в ста метрах от городской администрации, у которой и происходили самые ожесточенные столкновения.

О смерти россиянки во время протестов стало известно 14 января. По более ранней информации СМИ, ее семь раз ударили ножом и добили контрольным выстрелом в голову, когда она закрывала кофейню, где работала. В региональном департаменте полиции сообщили, что Ким погибла после огнестрельного ранения. В полиции настаивали, что данные о ножевых ранениях, которые появлялись в прессе, не соответствуют действительности.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Вскоре экономические требования сменились политическими, протестующие требовали отставки правительства и ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

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Платон Щукин
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