Названа причина смерти погибшей в Казахстане россиянки

Россиянка Мария Ким, которая погибла в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения. Об этом сообщили в региональном департаменте полиции, пишет РИА Новости.

«Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять», — говорится в сообщении. Отмечается, что данные о ножевых ранениях, указанные в публикации СМИ, не соответствуют действительности.

Ранее о гибели Ким в ходе протестов в Казахстане сообщило посольство России. По информации СМИ, ее семь раз ударили ножом и добили контрольным выстрелом в голову, когда она закрывала кофейню. Мародеры пытались ограбить помещение.

Протесты в Казахстане начались 2 января в связи с ростом цен на сжиженный газ. В результате экономические требования сменились политическими, протестующие требовали отставки правительства и ухода из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти.