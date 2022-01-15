Генерал СБУ заявил об отсутствии у России намерений воевать с Украиной

Россия не намерена воевать с Украиной. Свидетельствующие об обратном заявления СМИ и западных политиков — информационная кампания, которая была развернута на фоне переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности. Такое мнение в эфире телеканала «Украина-24» высказал экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня таких намерений у России нет — <...> вести полномасштабную войну против Украины», — отметил он, признавшись, что не понимает, зачем на фоне переговоров начинают описывать какие-то гипотетические сценарии. При этом Вовк добавил, что российский народ подобные действия не одобрит.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину. Она не исключила, что санкции со стороны Соединенных Штатов и европейских партнеров могут отличаться друг от друга.

На заявление Нуланд отреагировал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик. Он назвал высказывание представителя Госдепа США «безосновательными заявлениями и провокациями». По его словам, Россия не собирается нападать на Украину, как бы этого ни хотели США, которые великодушно окажут Украине помощь в случае «российской агрессии».