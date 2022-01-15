В российском регионе ввели обязательную вакцинацию для пожилых

Обязательную вакцинацию ввели для пожилых в Ульяновской области. Соответствующий указ главного санитарного врача региона опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Согласно документу, проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавируса лиц старше 60 лет должно быть обеспечено до 7 февраля, вторым компонентом — до 7 марта. Отмечается, что вакцинировать следует не менее 80 процентов от общей численности данной категории населения.

В указе подчеркивается, что в январе в Ульяновской области зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди граждан старше 60 лет. По последним данным, в начале года около 60 процентов случаев заражения пришлось на данную категорию населения.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал добровольную вакцинацию тягчайшей частью горбачевского наследия и предрек ее отмену в России в 2022 году. «Уверен, что в нынешнем году мы отменим одну из тягчайших частей горбачевского наследия — добровольность прививок. Пагубность этой концепции уже очевидна всему миру», — сказал депутат. Он также отметил, что во Франции сейчас готовятся принять закон, из-за которого вакцинация станет практически обязательной.

