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Вассерман назвал добровольную вакцинацию пагубной

Депутат Вассерман: прививки в России станут обязательными уже в 2022 году

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал добровольную вакцинацию тягчайшей частью горбачевского наследия и предрек ее отмену в России в 2022 году. Его слова передает «Собеседник».

«Уверен, что в нынешнем году мы отменим одну из тягчайших частей горбачевского наследия — добровольность прививок. Пагубность этой концепции уже очевидна всему миру», — сказал депутат. Он также отметил, что во Франции сейчас готовятся принять закон, из-за которого вакцинация станет практически обязательной.

Ранее Вассерман оценил покупку сертификатов о вакцинации от коронавируса. Депутат заявил, что несколько сот тысяч россиян, которые не сделали прививку, но приобрели сертификат, «решили покончить с собой за свои же деньги».

Марина Совина
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