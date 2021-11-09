Вассерман оценил покупку сертификата о вакцинации от COVID-19 россиянами

Депутат Вассерман о покупке сертификата о вакцинации: покончить с собой за свои же деньги

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в комментарии газете «Взгляд» оценил покупку сертификатов о вакцинации от коронавируса.

«По крайней мере несколько сот тысяч наших сограждан решили покончить с собой за свои же деньги», — сказал депутат, отвечая на вопрос, сколько имеющих сертификаты о вакцинации от COVID-19 россиян не делали настоящую прививку.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 с 16 ноября в МФЦ. Мишустин подчеркнул, что для многих граждан бумажный вариант сертификата удобнее, чем электронный, поэтому подписано соответствующее постановление. Документ доступен на английском и русском языках, получить его можно в бумажном и электронном виде.

В октябре директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 80 процентов заболевших COVID-19 граждан, которые утверждают, что привились, купили документ о вакцинации.