Россияне получат бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Мишустин: бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 можно получить с 16 ноября

Россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 с 16 ноября в МФЦ. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводят сайте правительства.

Мишустин подчеркнул, что для многих граждан бумажный вариант сертификата удобнее, чем электронный, поэтому подписано соответствующее постановление. Премьер-министр дал поручения Министерству цифрового развития и Министерству здравоохранения, которые должны утвердить порядок получения сертификата.

С 8 ноября россияне могут получить новые сертификаты о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Документ доступен на английском и русском языках, получить его можно в бумажном и электронном виде.