В российском городе пациента отказались пускать в онкодиспансер без QR-кода

В Нижнем Новгороде пациента отказались пускать в онкодиспансер без QR-кода

Житель Нижнего Новгорода написал в соцсетях, что не смог пройти в Областной клинический онкологический диспансер без QR-кода. Соответствующую жалобу пациент оставил под постом в Instagram министра здравоохранения региона Давида Мелика-Гусейнова.

«Добрый день, сегодня не пустили без кода в Областной клинический онкологический диспансер на Деловой. Говорят распоряжение какого-то Минздрава», — написал россиянин.

В ответ министр написал, что для прохода в онкологический диспансер не нужен код. Также он посоветовал россиянину обратиться в администрацию медучреждения, однако, как это сделать, если на входе требуют QR-код, чиновник не объяснил.

Ранее жители Сочи не смогли вакцинироваться в торговом центре «Море Молл» из-за того, что в ТЦ не пускали без QR-кода. При этом в торговом центре находился один из крупных городских центров вакцинации.