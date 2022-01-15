Посольство России отреагировало на заявления Белого дома о вторжении на Украину

Посольство России в США на своей странице в Facebook отреагировало на заявления Белого дома и Пентагона о якобы готовящемся российском вторжении на Украину. В дипмиссии подчеркнули, что подобные слова являются вбросом и провокацией, доказательства Соединенные Штаты не приводят.

В посольстве указали, что подобная постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на Россию. Там отметили, что повторяется один и тот же сценарий, когда многократно повторенная западной прессой «сенсация» превращается в главный инфоповод.

«Со своей стороны, хотели бы предостеречь коллег от такого рода авантюр. В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес — голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — добавили в российской дипмиссии.

Посольство призвало США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных Москвой документов и подчеркнуло, что Россия выступает против войны и за дипломатическое решение международных проблем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла возможные сроки так называемого вторжения России на Украину. Представитель администрации президента США, не предоставив доказательств, указала на то, что это может начаться в середине января-февраля.

До этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри заявил, что у Соединенных Штатов есть доказательства подготовки Россией провокаций для оправдания вторжения на Украину. По его словам, Москва действительно готовит группу военных, которые будут под чужим флагом проводить операцию на Украине.

