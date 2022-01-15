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Посольство России отреагировало на заявления Белого дома о вторжении на Украину

Посольство РФ в США: слова о подготовке российского вторжения на Украину являются вбросом

Фото: страница посольства России в США в Facebook

Посольство России в США на своей странице в Facebook отреагировало на заявления Белого дома и Пентагона о якобы готовящемся российском вторжении на Украину. В дипмиссии подчеркнули, что подобные слова являются вбросом и провокацией, доказательства Соединенные Штаты не приводят.

В посольстве указали, что подобная постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на Россию. Там отметили, что повторяется один и тот же сценарий, когда многократно повторенная западной прессой «сенсация» превращается в главный инфоповод.

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«Со своей стороны, хотели бы предостеречь коллег от такого рода авантюр. В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ) обвинения в наш адрес — голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — добавили в российской дипмиссии.

Посольство призвало США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных Москвой документов и подчеркнуло, что Россия выступает против войны и за дипломатическое решение международных проблем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла возможные сроки так называемого вторжения России на Украину. Представитель администрации президента США, не предоставив доказательств, указала на то, что это может начаться в середине января-февраля.

До этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри заявил, что у Соединенных Штатов есть доказательства подготовки Россией провокаций для оправдания вторжения на Украину. По его словам, Москва действительно готовит группу военных, которые будут под чужим флагом проводить операцию на Украине.

Марина Совина
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