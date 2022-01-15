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Ученые предупредили о серьезных последствиях ночного шума для здоровья

Австралийские ученые: шум во время сна негативно влияет на здоровье человека

Фото: Pixabay

Австралийские ученые Университета Флиндерса предупредили, что ночной шум может оказывать негативное влияния на людей во время их сна и иметь серьезные последствия для здоровья, сообщает «Медик Форум».

Шум в ночное время суток может обернуться для человека болезнями сердечно-сосудистой системы. При определенном воздействии могут возникать такие заболевания, как гипертония, болезни сердца, а также некоторые другие проблемы со здоровьем.

Специалистам удалось выяснить, что губительными для организма становятся даже уровни шума, которые считаются ниже тех, которые считают безопасными. Даже шум в 48 децибел, который является более тихим, чем гул холодильника, в 3,4 раза чаще вызывал изменение амплитуды пульсовой волны у тех, кто ему подвергался, в сравнении с людьми, спавшими в тихой обстановке.

Ранее британский диетолог Лола Биггс рассказала о диете, которая улучшает сон. По словам эксперта, пища способна влиять на циркадные ритмы — колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Поскольку они регулируются гормоном мелатонином, который синтезируется из аминокислоты триптофан, употребление продуктов с триптофаном помогает лучше спать.

Марина Совина
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