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Представитель ВОЗ оценила опасность омикрон-штамма

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович: омикрон, возможно, менее опасный, чем предыдущие штаммы

Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила опасность омикрон-штамма коронавируса в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Вуйнович, на данный момент есть доказательства, что омикрон, возможно, менее опасный, чем предыдущие штаммы. «Но это не значит, что он несерьезный. Коронавирус дает очень серьезные заболевания», — подчеркнула она.

Специалист отметила, что вакцины хорошо защищают от тяжелой заболеваемости в первые полгода, но со временем их защита снижается. «Мы еще находимся на пике эпидемии», — напомнила Вуйнович.

Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов назвал омикрон-штамм последней атакой коронавируса. При этом он отметил, что этот вариант не является последней мутацией вируса.

Марина Совина
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