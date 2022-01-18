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Вирусолог поспорил с выводами ВОЗ о степени опасности омикрона

Вирусолог Альтштейн: омикрон нельзя считать менее опасным штаммом из-за его заразности
Начало событий в новости Представитель ВОЗ оценила опасность омикрон-штамма

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Омикрон нельзя считать менее опасным штаммом коронавируса, поскольку его пониженная летальность перекрывается повышенной заразностью. С выводами представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиты Вуйнович о степени опасности нового варианта поспорил вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, своим мнением он поделился беседе в «Лентой.ру».

Много людей заболевает — смертей будет не меньше. Скажем, у него летальность в два раза ниже, а заболевает в два раза больше людей. Летальность останется примерно на том же уровне. И мы видим на примере других стран, что летальность при приходе омикрона она примерно держится на том же уровне, что и была на спаде дельты.

Анатолий Альтштейн

Он отметил также, что те показатели смертности, которые наблюдаются в России сейчас, имеют отношение к штамму дельта, а не к омикрону. По его словам, умирают люди, которые заболели еще в конце декабря или начале января. Дальше, полагает Альтштейн, специалисты будут наблюдать уже за развитием ситуации со штаммом омикрон. При этом летальность может уменьшиться, а может остаться на том же уровне, заявил профессор.

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«Летальность, как отношение умерших к заболевшим — она снижается. Но число умерших может остаться таким же из-за большого числа зараженных», — пояснил Альтштейн.

Ранее о представитель ВОЗ в России Вуйнович сообщила о наличии доказательств, подтверждающих, что омикрон может быть не опаснее предыдущих штаммов. В то же время, подчеркнула она, это не значит, что к нему стоит относиться несерьезно. Специалист напомнила, что вакцины хорошо защищают от тяжелого течения заболевания в первые полгода, но со временем их защита снижается.

За прошедшие сутки в стране выявили 30 726 новых случаев коронавируса — это максимум с 10 декабря 2021 года. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 834 260.

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Евгения Куликова
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