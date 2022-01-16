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На Украине начали проверку аэропортов после сообщений о минировании

Полиция Киева проверяет информацию о минировании аэропортов Борисполь и Киев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании столичных аэропортов Борисполь и Киев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-секретаря полиции Киева Юлию Гирдвилис.

«Поступило сообщение о заминировании аэропортов Киев и Борисполь. Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока информации нет», — сказала Гирдвилис.

Отмечается, что именно в аэропорт Жуляны намерен прибыть экс-президент страны Петр Порошенко из Варшавы 17 января.

Кроме того, сообщается о минировании торгово-развлекательных центров Gulliveг, «Украина» и Ocean Plaza. В них также проводится проверка на наличие взрывоопасных предметов, посетители и сотрудники эвакуированы.

Это уже второе сообщение о минировании киевских аэропортов за эту неделю. Тогда информация о наличии взрывчатки не подтвердилась.

Ранее стало известно, что в ряде российских городов массово эвакуировали школы из-за ложных заявлений о минировании. Волна сообщений о ложных минированиях прошла минимум по шести городам. Речь идет о Екатеринбурге, Саратове, Красноярске, Архангельске, Самаре и Нижнем Новгороде.

Марина Совина
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