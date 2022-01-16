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Глава UFC жестко отреагировал на желание бывшего чемпиона подраться за титул

Глава UFC Дэйна Уайт: Генри Сехудо хочет вернуться и сразу получить бой за титул? Глупость

Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт жестко отреагировал на желание Генри Сехудо возобновить карьеру ради титульного поединка. Об этом сообщает MMA Junkie.

Глава промоушена заверил, что бывший чемпион UFC Сехудо должен доказать, что он заслуживает шанс подраться за пояс. «Сехудо думает, что можно вернуться и сразу получить бой за титул? Это глупый разговор», — заявил он.

«Выходит, я должен закрыть глаза на всех претендентов только потому, что этот парень вдруг очнулся и решил, что он не закончил с боями?» — возмущается Уайт.

Сехудо в свою очередь заявил, что готов подраться за пояс с австралийцем Александром Волкановски. Он удерживал пояс UFC в наилегчайшем весе. Волкановски — действующий чемпион в полулегкой весовой категории.

Николай Костюков
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