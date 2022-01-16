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Десять самолетов с миротворцами вернулись в Россию из Казахстана

Десять самолетов с миротворческими силами ОДКБ прибыли на аэродром Чкаловский

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Десять самолетов Воздушно-космических сил России с миротворческими силами ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Чкаловский в Подмосковье. О возвращении миротворцев со ссылкой на Минобороны сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что на российский аэродром приземлились самолеты Ил-76. Когда прилетят все 19 воздушных судов, будет организована торжественная встреча российских миротворцев из состава сил ОДКБ.

В воскресенье, 16 января, из аэропорта Алма-Аты в Россию вылетели восемнадцать самолетов Ил-76 и один самолет Ан-124.

Миротворцы ОДКБ начали покидать Казахстан 13 января, после того как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении их миссии. Окончательно процесс возвращения военных должен завершиться 19 января.

В Казахстане 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей вспыхнули массовые акции протеста. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности протестующие требовали ухода бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. Миротворческую миссию в начале 2022 года направили в Казахстан для стабилизации обстановки в республике на фоне вспыхнувших протестов.

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Анастасия Шейкина
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