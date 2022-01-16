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Российские миротворцы вылетели из Казахстана

Минобороны России: российские миротворцы вылетели из Алма-Аты в Подмосковье

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Подразделения российских миротворцев из состава из состава Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вылетели из Алма-Аты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает РИА Новости.

Всего в Подмосковье вылетели 18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Отмечается, что россияне вернутся в аэропорт «Чкаловский» в Московской области.

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Миротворцы ОДКБ начали покидать Казахстан 13 января, после того как ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении их миссии. Окончательно процесс возвращения военных должен завершиться 19 января.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. Миротворческую миссию в начале 2022 года направили в Казахстан для стабилизации обстановки в республике на фоне вспыхнувших протестов.

Марина Совина
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