Российские миротворцы вылетели из Казахстана

Подразделения российских миротворцев из состава из состава Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вылетели из Алма-Аты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает РИА Новости.

Всего в Подмосковье вылетели 18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Отмечается, что россияне вернутся в аэропорт «Чкаловский» в Московской области.

Миротворцы ОДКБ начали покидать Казахстан 13 января, после того как ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении их миссии. Окончательно процесс возвращения военных должен завершиться 19 января.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. Миротворческую миссию в начале 2022 года направили в Казахстан для стабилизации обстановки в республике на фоне вспыхнувших протестов.

