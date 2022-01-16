Терапевт назвала неожиданный признак омикрон-штамма

Британский врач-терапевт Нина Аслам рассказала о неожиданном симптоме омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет Daily Express.

«Признаком инфицирования омикроном может быть конъюнктивит, представляющий собой воспаление конъюнктивы — тонкой мембраны, выстилающей внутреннюю часть век», — отметила она.

По словам специалиста, в глазах присутствуют клеточные рецепторы, связываясь с которыми коронавирусная инфекция может проникнуть в организм.

Врач отметила, что конъюнктивит как признак заражения COVID-19 может развиться у людей при бессимптомной форме заболевания.

Ранее журналисты британской газеты Daily Express проанализировали данные приложения ZOE COVID Study и назвали симптом омикрон-штамма коронавирусной инфекции, который заметен на коже. Медики и ученые пришли к выводу, что появление сыпи можно считать одним из таковых.