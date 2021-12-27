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Назван заметный на коже симптом омикрона

Британские медики назвали кожный зуд четвертым ключевым признаком омикрон-штамма COVID-19

Фото: Pixabay

Журналисты британской газеты Daily Express проанализировали данные приложения ZOE COVID Study и назвали симптом омикрон-штамма коронавирусной инфекции, который заметен на коже.

Медики и ученые пришли к выводу, что появление сыпи можно считать одним из таковых. Отмечается, что ряд пациентов жаловались на разного рода покраснения, причем одних из них при этом беспокоил зуд, в то время как у других отмечались лишь покраснения, без чесотки или болезненных ощущений. Также уточняется, что сыпь может возникнуть на начальной стадии болезни и закрепиться на долгое время.

В приложении данный симптом уже окрестили «четвертым ключевым признаком» омикрон-штамма COVID-19. Остальными тремя являются заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал прогноз о том, когда в России может начаться рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. По мнению специалиста, это может произойти после того, как волна штамма пойдет на спад в Европе.

Марина Совина
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