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На Украине заявили о дискриминации русскоязычных граждан

Украинская партия «Оппозиционная платформа» заявила о дискриминации русскоязычных граждан

Фото: Pixabay

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о дискриминации и притеснении русскоязычных граждан из-за перехода русскоязычных печатных СМИ на украинский язык. Об этом сообщается на сайте политсилы.

Отмечается, что в стране начинают действовать новые нормы «дискриминационного по отношению к правам русскоязычных граждан и представителей других национальных общин языкового закона».

«Эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным», — отметили в партии.

Норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая регламентирует его использование в сфере печатных средств массовой информации, вступила в силу на Украине 16 января. Согласно документу, теперь печатные СМИ могут издаваться и распространяться на любом другом иностранном языке в случае, если также издается тираж на украинском.

Марина Совина
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