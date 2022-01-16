У берегов Антарктиды обнаружили нерестилище рыб размером с город

Группа немецких ученых обнаружила уникальную экосистему размером с город на дне моря Уэдделла у берегов Антарктиды. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Экспедиция на исследовательском судне Polarstern была сосредоточена на изучении океанских течений, поэтому находка была сделана случайно с помощью подводной камеры. Речь идет о нерестилище рыб на глубине 500 метров, насчитывающем около 60 миллионов особей и занимающем примерно 240 квадратных километров. Для сравнения — площадь Рязани составляет 224 квадратных километра.

Диаметр гнезд в среднем составлял 75 сантиметров, а их глубина — приблизительно 15 сантиметров. Как отмечают ученые, в каждом гнезде находилось около 1735 икринок.

Представители популяции относятся к виду ледяной рыбы Ионы (Neopagetopsis ionah), имеющих прозрачные череп и кровь. Чтобы выжить при низких температурах, данный вид выработал белок протеин-антифриз, блокирующий образование кристаллов льда в крови.

Ранее в Сан-Диего, штат Калифорния, впервые за 25 лет обнаружили выбросившуюся на берег рыбу-каннибала. Найденную на пляже Ла Хойя глубоководную ланцетную рыбу длиной 1,2 метра передали в Океанографический институт Скриппса для дальнейшего изучения.