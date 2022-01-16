Оценена возможность одобрения Москвой гарантий безопасности от НАТО и США

Можно ожидать письменный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, но он вряд ли устроит Москву. Об этом заявил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, его цитирует РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN заявил о слишком высокой напряженности на границе с Украиной. В связи с этим Россия требует получения прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Я думаю, что наши западные партнеры такой ответ могут дать вполне. Но боюсь, что этот ответ будет отрицательным по тем пунктам, по которым Москва хочет, чтобы он был положительным. Запад аргументирует свою позицию теми доводами, которые нам хорошо известны», — сказал Тимофеев.

При этом по ряду пунктов Москва может ответить утвердительно, подчеркнул он. В частности, это касается вопросов стратегической стабильности. Тимофеев считает, что гарантий нерасширения НАТО на восток ждать не стоит.

«Диалог вполне может продолжаться, но это не означает, что позиция Москвы будет принята», — подытожил он.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января. Россия пытается добиться от НАТО гарантий его нерасширения, а североатлантический альянс от России — гарантий ненападения на Украину. НАТО отказалось гарантировать, что Украина не войдет в альянс. Со своей стороны представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал предложения России по гарантиям безопасности неприемлемыми для Европы.