Песков заявил о слишком высокой напряженности на границе с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на границе России и Украины слишком высокая напряженность. Об этом он рассказал в интервью CNN, видеофрагменты которого были опубликованы в Twitter-аккаунте издания The Hill.

Песков отметил, что напряженность в этой части Европы «чрезвычайно опасна для нашего континента». Он подчеркнул, что именно по этой причине Москва настаивает на получении прямого и «очень конкретного» ответа от США по предположениям насчет гарантий безопасности. «Это единственный путь в направлении разрядки напряженности в нынешней ситуации», — добавил представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал сообщения о якобы планах России по эскалации ситуации вокруг Украины. Он указал, что США не предоставили никаких доказательств подобных обвинений. «Мы живем в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи», — заявил он. Помимо этого, пресс-секретарь президента подчеркнул, что со стороны России нет военной эскалации в отношении Украины.

Разные треки

В интервью Песков, комментируя итоги переговоров по гарантиям безопасности, заявил, что Россия с одной стороны и США и НАТО с другой находятся на совершенно разных треках. Он подчеркнул, что, хотя между участниками переговоров есть некоторое понимание, данная ситуация вызывает обеспокоенность.

Представитель Кремля также указал на необходимость получения Москвой юридически обязывающих гарантий непринятия Киева в НАТО, потому что в противном случае шансы на вступление Украины в альянс будут сохраняться, пишет Bloomberg.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепартамента, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов. 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО.

При этом, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, представители США пообещали ответить на вопросы о гарантиях безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве на следующей неделе. «Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что стараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе», — отметил министр.

Снова «российские» хакеры

Песков в интервью американскому телеканалу также заявил, что Россия не имеет никакого отношения к последним хакерским атакам на украинские правительственные сайты. Он подчеркнул, что в Кремле видели сообщения о взломе украинских ресурсов, но Москва к этому непричастна.

Мы привыкли к тому, что украинская сторона обвиняет Россию во всем, даже в плохой погоде в их стране

Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле слышали обвинения, что за кибератакой стоит Россия, но никаких доказательств предоставлено не было. Он отметил, что в Москве рассматривают это как продолжение других бездоказательных обвинений в адрес России.

Хакерская атака на правительственные сайты Украины произошла в ночь с 13 на 14 января. Недоступны были сайты кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На части из них появилось сообщение от хакеров, написанное на трех языках, и значки с перечеркнутыми гербом Украины, флагом и свиньей.

Позже служба связи Украины назвала эту хакерскую атаку «самой мощной за четыре года». Украинское Министерство культуры обвинило в произошедшем Россию.

После заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк заявил, что за атакой стоят хакеры из группировки UNC1151, которая «занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь». Он также выразил уверенность в том, что произошедшее было прикрытием для «более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения».