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Песков отверг причастность России к взломам украинских госсайтов

Представитель Кремля Песков: Россия не причастна к хакерским атакам на украинские госсайты

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия не причастна к хакерским атакам на украинские государственные сайты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отверг появившиеся ранее заявления, что якобы за взломами стояла Москва. По его словам, это очередное бездоказательное обвинение, а в Киеве винят Россию даже за плохую погоду.

Кибератака на сайты украинских государственных учреждений произошла в ночь с 13 на 14 января. Из-за нее перестали работать ресурсы большинства ведомств страны, а на сайте Министерства иностранных дел и Министерства обороны появилось изображение со свиньей и перечеркнутыми государственными символами Украины. Текст на трех языках — русском, украинском и польском — называл взлом местью за «Волынь, Полесье, Галицию и ОУН-УПА ("Украинская повстанческая армия", запрещена в России как экстремистская организация — прим. "Ленты.ру")».

Украина, однако, обвинила во всем Россию. С соответствующим заявлением выступило Министерство культуры Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности страны.

Марина Совина
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