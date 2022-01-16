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Путин проведет переговоры с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главной Ирана Ибрахимом Раиси

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с главой Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщил телеканал «Россия 1», передает «Интерфакс».

Помимо этого, Путин проведет заседание Совета безопасности. В планах главы государства также много личных встреч и международных переговоров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что главы Ирана и России понимают необходимость встречи. Для этого есть готовность и идет подготовка, подчеркнул он.

30 декабря Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Их диалог продолжался 50 минут. В ходе беседы американский лидер предупредил российского коллегу о недопустимости вторжения на Украину. Байден дал понять, что это может привести к новым санкциям против России и увеличению военного присутствия США в Европе.

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Анастасия Шейкина
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