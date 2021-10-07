Песков рассказал о сроках встречи лидеров России и Ирана

Песков: не исключено, что Путин встретится с Раиси до конца года

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси до конца года не исключена. Об этом рассказал ТАСС.

Также Песков отметил, что сейчас вопрос о сроках встречи прорабатывается между сторонами. По его словам, конкретная дата зависит от эпидемиологической обстановки.

«С обеих сторон есть понимание о необходимости проведения такой встречи, есть готовность и идет подготовка», — добавил официальный представитель президента РФ.

14 сентября между российским и иранским лидерами прошли телефонные переговоры. На них Путин и Раиси обсудили борьбу с коронавирусом. Также оба президента подтвердили готовность своих стран к укреплению двустороннего сотрудничества в различных областях.