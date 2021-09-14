Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Главы государств обсудили борьбу с коронавирусом. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Уточняется, что президенты подтвердили настрой на укрепление взаимовыгодных двусторонних отношений в различных областях.

«В частности, отмечено успешное развитие торгово-экономических связей и налаженное взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — указано в сообщении.

Главы государств также поговорили о ситуации, сложившейся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее в августе сообщалось, что Владимир Путин и Эбрахим Раиси во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.